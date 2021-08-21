Скандал у київському метро! Чемпіон світу з боксу просмердівся чужим потом

Знаменитому спортсмену Олександру Гвоздику не сподобався чужий піт в столичній підземці – боксер потрапив під жорстку критику підписників

Гвоздик у підземці. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Instagram

Бронзовий призер Олімпіади-2012, колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик у себе в Instagram опублікував селфі з глибин київського метрополітену.

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"Сиквел!!! Коли побачив українські ціни на пальне 2: "Просмердітися чужим потом", – написав 34-річний боксер, проїхавши в забитому пасажирами вагоні

За обурення стосовно чужого поту Гвоздик відразу отримав чимало критики в коментарях.

"Виходить, люди у яких немає грошей на машину і які їздять громадським транспортом, усі смердять чужим потом? Ох і логіка у боксера..." – покартав Гвоздика один з користувачів

"Дядьку, те, що ти раніше теж так їздив, не дає тобі права об**рати людей зараз, коли з'явилися бабки. Видали пост, не псуй репутацію собі", – порадив боксеру ще один фоловер

На це Олександр Гвоздик, який до боксерської кар'єри працював охоронцем в нічному клубі, відповів:

"Дядьку, я нікого не об**рав. Справа ж не в грошах, для елементарних основ гігієни їх багато не потрібно... А якщо людина їде в громадському місці і від неї тхне тижневим потом, її об**рати не потрібно, вона уже сама себе обіс**ла..."

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/ Фото: Getty Images

Гвоздик програв Бетербієву технічним нокаутом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Олександр Гвоздик завершив кар'єру в профі-боксі після того, як в 2019 році програв нокаутом росіянинові Артуру Бетербієву. За той бій суперники, за даними ESPN, отримали по 1,5 мільйона доларів.

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