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Український боксер в Мілані шукав насіння

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
20 червня, 08:47
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Колишній чемпіон світу серед професіоналів у напівважкій вазі Олександр Гвоздик насолоджується життям після відходу зі спорту
Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / Фото: Getty Images

34-річний українець Олександр Гвоздик завершив кар'єру півтора року тому. З тих пір періодично виникають чутки про його можливе повернення в бокс, але поки що він не поспішає їх виправдовувати. Уродженець Харкова, який перебрався до США, отримує задоволення від звичайного життя, про що періодично повідомляє в соцмережах.

Нещодавно Гвоздик побував у тренувальному таборі свого друга – ми писали, що Ломаченку в спарингах допомагає зірковий фанат.

Минулої ночі Олександр на своїй сторінці в Instagram поділився своєю фотографією, яку з гумором підписав: "Насіння є?" Як написано, Гвоздик побував у Мілані, тому італійською він скромно додав: "Перший імператор".

А недавно він опублікував кадр із сином на незвичайному велосипеді, місцем локації визначивши "Північний полюс".

Тепер колишній спортсмен може приділити більше часу сім'ї. З дружиною Дар'єю він виховує синів Дмитра та Михайла і доньку Анну.

Читайте також несподіване одкровення Гвоздика на пенсії: жер би допінг із задоволенням!

Нагадаємо, в аматорському боксі Олександр став бронзовим призером Олімпіади-2012, в професіоналах виграв 17 боїв і поступився в одному.

Напередодні Усик надів футболку Динамо і став у ворота.

Дивіться сюжет про візит до Києва французького боксера – брата Каріма Бензема:

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#
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О
1
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2
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6
2
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2
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3
3
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2
1:1
3
4
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2
1:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
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2
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6
2
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2
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3
3
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2
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3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
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