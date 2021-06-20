Український боксер в Мілані шукав насіння

Колишній чемпіон світу серед професіоналів у напівважкій вазі Олександр Гвоздик насолоджується життям після відходу зі спорту

Олександр Гвоздик / Фото: Getty Images

34-річний українець Олександр Гвоздик завершив кар'єру півтора року тому. З тих пір періодично виникають чутки про його можливе повернення в бокс, але поки що він не поспішає їх виправдовувати. Уродженець Харкова, який перебрався до США, отримує задоволення від звичайного життя, про що періодично повідомляє в соцмережах.

Нещодавно Гвоздик побував у тренувальному таборі свого друга – ми писали, що Ломаченку в спарингах допомагає зірковий фанат.

Минулої ночі Олександр на своїй сторінці в Instagram поділився своєю фотографією, яку з гумором підписав: "Насіння є?" Як написано, Гвоздик побував у Мілані, тому італійською він скромно додав: "Перший імператор".

А недавно він опублікував кадр із сином на незвичайному велосипеді, місцем локації визначивши "Північний полюс".

Тепер колишній спортсмен може приділити більше часу сім'ї. З дружиною Дар'єю він виховує синів Дмитра та Михайла і доньку Анну.

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Нагадаємо, в аматорському боксі Олександр став бронзовим призером Олімпіади-2012, в професіоналах виграв 17 боїв і поступився в одному.

Напередодні Усик надів футболку Динамо і став у ворота.

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