Украинский боксер в Милане искал семечки

Бывший чемпион мира среди профессионалов в полутяжелом весе Александр Гвоздик наслаждается жизнью после ухода из спорта

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

34-летний украинец Александр Гвоздик завершил карьеру полтора года назад. С тех пор периодически возникают слухи о его возможном возвращении в бокс, но пока что он не спешит их оправдывать. Уроженец Харькова, который перебрался в США, получает удовольствие от обычной жизни, о чем периодически сообщает в соцсетях.

Недавно Гвоздик побывал в тренировочном лагере своего друга – мы писали, что Ломаченко в спаррингах помогает звездный фанат.

Минувшей ночью Александр на своей страничке в Instagram поделился своей фотографией, которую с юмором подписал: "Семки есть?" Как написано, Гвоздик побывал в Милане, поэтому на итальянском он скромно добавил: "Первый император".

А недавно он опубликовал кадр с сыном на необычном велосипеде, местом локации определив "Северный полюс".

Теперь бывший спортсмен может уделить больше времени семье. С женой Дарьей он воспитывает сыновей Дмитрия и Михаила и дочь Анну.

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Напомним, в любительском боксе Александр стал бронзовым призером Олимпиады-2012, в профессионалах выиграл 17 боев и уступил в одном.

Накануне Усик надел футболку Динамо и стал в ворота.

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