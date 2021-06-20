19 июня 22:00 Видео
Испания 1
Польша 1
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Украинский боксер в Милане искал семечки

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
20 июня, 08:47
Копировать ссылку
Бывший чемпион мира среди профессионалов в полутяжелом весе Александр Гвоздик наслаждается жизнью после ухода из спорта
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

34-летний украинец Александр Гвоздик завершил карьеру полтора года назад. С тех пор периодически возникают слухи о его возможном возвращении в бокс, но пока что он не спешит их оправдывать. Уроженец Харькова, который перебрался в США, получает удовольствие от обычной жизни, о чем периодически сообщает в соцсетях.

Недавно Гвоздик побывал в тренировочном лагере своего друга – мы писали, что Ломаченко в спаррингах помогает звездный фанат.

Минувшей ночью Александр на своей страничке в Instagram поделился своей фотографией, которую с юмором подписал: "Семки есть?" Как написано, Гвоздик побывал в Милане, поэтому на итальянском он скромно добавил: "Первый император".

А недавно он опубликовал кадр с сыном на необычном велосипеде, местом локации определив "Северный полюс".

Теперь бывший спортсмен может уделить больше времени семье. С женой Дарьей он воспитывает сыновей Дмитрия и Михаила и дочь Анну.

Читайте также неожиданное откровение Гвоздика на пенсии: жрал бы допинг с удовольствием!

Напомним, в любительском боксе Александр стал бронзовым призером Олимпиады-2012, в профессионалах выиграл 17 боев и уступил в одном.

Накануне Усик надел футболку Динамо и стал в ворота.

Смотрите сюжет о визите в Киев французского боксера – брата Карима Бензема:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять