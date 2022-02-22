Только Камбосос! Стали известны планы Ломаченко

Менеджер украинского боксера Эгис Климас подтвердил, что в случае победы украинца будет бой-реванш. Все идет к тому, что летом мы увидим долгожданный поединок двух супербоксеров. Правда, у команды Ломаченко есть план Б в случае срыва поединка. Но мы надеемся, что до этого дело не дойдет.

"Мы согласились на опцию реванша. Почему нет? Шансы-то большие. Они, конечно, заинтересованы.

На сегодняшний день в Австралии чье имя может быть выше в этой весовой категории, чем Василия Ломаченко? Я не думаю, что в Австралии очень сильно знают, кто такой Хэйни. А Василия знают все в Австралии.

Пока в планах только Камбосос. Намечается еще кое-что, если у нас вдруг не срастется с Камбососом. Пока нечего говорить, потому что это пустые разговоры", – цитирует Климаса xsport.ua.