"Камбосос спятил!" Конкурент Ломаченко обвинил абсолюта в срыве поединка

Чемпион WBC в легком весе американец Девин Хэйни пригрозил сменить дивизион, если Джордж Камбосос выберет себе в соперники украинца Василия Ломаченко

Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос никак не может определиться, с кем ему провести следующий бой – с американцем Девином Хейни или украинцем Василием Ломаченко.

Такое положение дел не устраивает чемпиона WBC и он решил прибегнуть к откровенному шантажу.

Реклама

"Так и есть. Если мне не удастся выйти против него на бой за звание абсолюта, то с большой долей вероятности я перейду в суперлегковесы. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что мы поставим точку в этом вопросе и определим настоящего абсолюта. Мы давим на них. Хотим, чтобы этот бой состоялся. Да, я не знаю, что произойдет. Джордж много чего говорит. То одно, то другое. Думаю, вся проблема в его промоутере Лу Дибелле. Он спятил. Да и Камбосос тоже спятил. Они оба спятили", – приводит слова Хейни vringe.com.

Девин Хейни vs Хорхе Линарес / Фото: Twitter

Отметим, что из-за пояса WBC, которым владеет Девин Хейн, не прекращаются споры относительно абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа – настоящий он абсолют или нет. В лагере Хейни уверены, что только в поединке Камбосос – Хейни определится абсолютный чемпион мира.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

Реклама

В свою очередь, после декабрьской победы над Ричардом Комми Ломаченко снова стал одним из претендентов на бой за звание короля легкого дивизиона.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

По мнению Александра Красюка, именно Василия Ломаченко выберет в оппоненты для защиты звания абсолютного чемпиона мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос.

Реклама