Мегафайт совсем скоро: Ломаченко согласился на все условия Камбососа

С большой долей вероятности, первую защиту титула абсолютного чемпиона в легком весе австралиец проведет в бою с Василием Ломаченко. Украинские фанаты бокса затаили дыхание в ожидании поединка

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

По инсайдерской информации ESPN, Джордж Камбосос проведет дебютную защиту поясов 5 июня на стадионе Marvel в Мельбурне. Бой состоится в воскресенье днем ​​в Австралии.

По данным источника, претендент на титульный бой украинец Василий Ломаченко уже согласился на сделку, которая включает пункт о матче-реванше для прибыльного ответного боя в Австралии, если Камбосос проиграет.

Реклама

Осталось только добиться согласия абсолютного чемпиона. Как известно, Император сейчас выбирает между двумя кандидатами на поединок – Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже сообщали, что по мнению Александра Красюка, именно Ломаченко выберет в оппоненты для защиты звания абсолюта Джордж Камбосос. Украинец согласен поехать на бой в Австралию за куда меньший гонорар, чем Хэйни. Следовательно, больше денег от призового фонда достанется Камбососу.

Реклама

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

А недавно Хэйни обвинил австралийца в срыве их поединка. Если Камбосос все же выберет Ломаченко, тогда Девин покинет дивизион и перейдет в суперлегковесы.

Смотрите, как Ломаченко и Камбосос выиграли свои последние бои