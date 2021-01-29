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Свой парень: Усик заговорил по-украински о киевской зиме

29 января, 19:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер тренируется в хорошем настроении в ожидании нового боя

Пока что промоутеры Александра Усика решают вопросы с его следующим выходом на ринг, боксер из Крыма поддерживает себя в форме в Киеве и пребывает в отличном расположении духа. При этом 33-летний Усик не забывает о Боге даже во время тренировок. Сегодня спортсмен порадовал подписчиков радостным сообщением на украинском языке.

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Идя по улице под снегом, боксер ответил на вопрос журналиста на русском, какая зима ему больше нравится – зеленая или белая. Видео появилось на совместном акаунте Александра и его друга Василия Ломаченко:

"Мені подобається отака біла, смачна, неймовірно гарна зима, як зараз".

Недавно Усик прочел знаменитый стих на украинском – вышло драйвово.

Напомним, последний бой Александр провел три месяца назад – в Лондоне с британцем Дереком Чисорой. Украинец надеялся на чемпионский бой с Энтони Джошуа, но тот почти договорился об объединительном поединке с Тайсоном Фьюри. Так что, скорее всего, наш боксер сразится за временный титул WBO с еще одним англичанином – Джо Джойсом. Встреча ожидается в апреле или мае.

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Тем временем, компенсация Усику за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое.

Смотрите, как Александру подарили щенка немецкой овчарки:

Усику подарили щенка овчарки Видео: Instagram

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видео зима украинский язык бокс Александр Усик
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