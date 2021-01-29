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Усик не забывает о Боге даже во время тренировок

29 января, 16:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксер тренируется с гантелями и скакалкой, но спорт у него уже не в приоритете

Украинский боксер Александр Усик в ожидании следующего соперника поддерживает форму. Накануне Усик избивал кувалдой и размахивал "блином", а сегодня показал упражнения с использованием гантелей и скакалки. Экс-чемпион в первом тяжелом весе на своей странице в Instagram показал видео со своей тренировки и в описании вспомнил о Боге.

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"Моя жизнь – это не спорт. Моя жизнь – Бог", – написал на английском Усик.

Ранее стало известно, что компенсация Усика за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое. Александр за временный отказ от поединка с британцем может получить даже не 2,71 млн долларов, как говорил ранее сопромоутер украинца Эдди Хирн, а в два раза больше.

Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

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бокс боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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