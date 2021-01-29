Свій хлопець: Усик заговорив українською про київську зиму

Поки що промоутери Олександра Усика вирішують питання з його наступним виходом на ринг, боксер з Криму підтримує себе у формі в Києві і перебуває у відмінному настрої. При цьому 33-річний Усик не забуває про Бога навіть під час тренувань. Сьогодні спортсмен порадував підписників радісним повідомленням українською мовою.

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Йдучи по вулиці під снігом, боксер відповів на питання журналіста російською, яка зима йому більше подобається – зелена чи біла. Відео з'явилося на спільному акаунті Олександра і його друга Василя Ломаченка:

"Мені подобається отака біла, смачна, Неймовірно гарна зима, як зараз".

Нещодавно Усик прочитав знаменитий вірш українською – вийшло драйвово.

Нагадаємо, останній бій Олександр провів три місяці тому – в Лондоні з британцем Дереком Чісорою. Українець сподівався на чемпіонський бій з Ентоні Джошуа, але той майже домовився про об'єднувальний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Тож, найімовірніше, наш боксер битиметься за тимчасовий титул WBO зі ще одним англійцем – Джо Джойсом. Зустріч очікується в квітні або травні.

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Тим часом, компенсація Усику за відстрочення бою з Джошуа зросла вдвічі.

Дивіться, як Олександру подарували цуценя німецької вівчарки:

Усику подарували цуценя вівчарки Відео: Instagram

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