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Стрельба перед боем Беринчика: вооруженная банда ворвалась в зал и устроила шоу

Елена Павлова Елена Павлова
25 июля, 00:04
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24 июля в киевском Дворце спорта украинский боксер Денис Беринчик с победы начал свою карьеру в кулачных боях, а до этого эффектно появился на арене в гангстерском стиле
Денис Беринчик со своей командой выходит на бой против Лобова
Денис Беринчик со своей командой выходит на бой против Лобова

Перед тем, как победить бывшего россиянина Артема Лобова техническим нокаутом, Беринчик в очередной раз устроил шоу из своего появления. В этот раз Дениса, судя по всему, вдохновил британский криминальный сериал "Острые козырьки", который повествует о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

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Украинский боксер появился в зале под джазовую композицию в кепи, а его секунданты были одеты в стильные костюмы в духе 20-х годов прошлого века. И вооружены. Спускаясь по ступенькам они, вжившись в роль, палили в воздух.

А потом после четырех раундов жесткого махача с Беринчиком бывший боец UFC Лобов с разбитым лицом не вышел на пятый. И украинцу засчитали победу техническим нокаутом.

Напомним, что 34-летний Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит с ирландским бойцом Конором Макгрегором. До этого вечера Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

Беринчик провел в профи-боксе 15 поединков и остается непобедимым. В последнем бою в третьем раунде нокаутировал чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International в легком весе. А вот в боях на кулаках Денис дебютировал, если не считать уличных разборок в детстве и юности.

Смотрите, как Беринчик готовился к бою

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