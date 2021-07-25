Стрілянина перед боєм Беринчика: озброєна банда увірвалася до зали і влаштувала шоу

24 липня в київському Палаці спорту український боксер Денис Беринчик з перемоги почав свою кар'єру в кулачних боях, а до цього ефектно з'явився на арені в гангстерському стилі

Денис Беринчик зі своєю командою виходить на бій проти Лобова

Перед тим, як перемогти колишнього росіянина Артема Лобова технічним нокаутом, Беринчик у черговий раз влаштував шоу зі своєї появи. Цього разу Дениса, судячи з усього, надихнув британський кримінальний серіал "Гострі козирки", який оповідає про діяльність злочинного клану Шелбі в Бірмінгемі у 1920-і роки.

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Український боксер з'явився в залі під джазову композицію в кепі, а його секунданти були одягнені в стильні костюми в дусі 20-х років минулого століття. І озброєні. Спускаючись сходами вони, вжившись в роль, стріляли в повітря.

А потім після чотирьох раундів жорсткого махача з Беринчиком колишній боєць UFC Лобов з розбитим обличчям не вийшов на п'ятий. І українцеві зарахували перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, що 34-річний Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить з ірландським бійцем Конором Макгрегором. До цього вечора Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

Беринчик провів в профі-боксі 15 поєдинків і залишається непереможним. В останньому бою в третьому раунді нокаутував чилійця Хосе Санчеса і захистив титул WBO International у легкій вазі. А ось в боях на кулаках Денис дебютував, якщо не брати до уваги вуличних розборок в дитинстві і юності.

Дивіться, як Беринчик готувався до бою