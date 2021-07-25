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Стрілянина перед боєм Беринчика: озброєна банда увірвалася до зали і влаштувала шоу

Олена Павлова Олена Павлова
25 липня, 00:04
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24 липня в київському Палаці спорту український боксер Денис Беринчик з перемоги почав свою кар'єру в кулачних боях, а до цього ефектно з'явився на арені в гангстерському стилі
Денис Беринчик зі своєю командою виходить на бій проти Лобова
Денис Беринчик зі своєю командою виходить на бій проти Лобова

Перед тим, як перемогти колишнього росіянина Артема Лобова технічним нокаутом, Беринчик у черговий раз влаштував шоу зі своєї появи. Цього разу Дениса, судячи з усього, надихнув британський кримінальний серіал "Гострі козирки", який оповідає про діяльність злочинного клану Шелбі в Бірмінгемі у 1920-і роки.

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Український боксер з'явився в залі під джазову композицію в кепі, а його секунданти були одягнені в стильні костюми в дусі 20-х років минулого століття. І озброєні. Спускаючись сходами вони, вжившись в роль, стріляли в повітря.

А потім після чотирьох раундів жорсткого махача з Беринчиком колишній боєць UFC Лобов з розбитим обличчям не вийшов на п'ятий. І українцеві зарахували перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, що 34-річний Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить з ірландським бійцем Конором Макгрегором. До цього вечора Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

Беринчик провів в профі-боксі 15 поєдинків і залишається непереможним. В останньому бою в третьому раунді нокаутував чилійця Хосе Санчеса і захистив титул WBO International у легкій вазі. А ось в боях на кулаках Денис дебютував, якщо не брати до уваги вуличних розборок в дитинстві і юності.

Дивіться, як Беринчик готувався до бою

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