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Соперник Усика определится в субботу в бою двух небитых англичан: Хирн назвал такой вариант

25 ноября, 09:09

Елена Павлова Елена Павлова

Промоутер считает, что Дюбуа и Джойс достойны со временем стать претендентами на чемпионский титул

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал субботний поединок в супертяжелом весе между двумя непобежденными англичанами – Джо Джойсом (11-0, 10 КО) и Даниэлем Дюбуа (15-0, 14 КО). Вероятно, что в этом бою определится соперник Александра Усика. Ранее Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой.

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Даниэль Дюбуа – Джо Джойс

Даниэль Дюбуа – Джо Джойс / Фото: Top Rank Instagram

"Победитель этого поединка станет чемпионом Великобритании и Европы. Думаю, что это примерно соответствует их нынешнему уровню. Считаю, что они оба достойны со временем стать претендентами на чемпионский титул. Но им нужно несколько побед, чтобы закрепить свой статус. Хотя, победитель вполне может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира", – сказал Хирн в интервью ютуб-каналу Boxing Social.

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Поединок Джойс – Дюбуа пройдет в субботу, 28 ноября. Напомним, что 33-летний Усик – обязательный претендент на титул WBO, который принадлежит еще одному британцу – Энтони Джошуа. А 23-летний Дюбуа занимает вторую строчку в рейтинге организации.

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Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Ранее мы писали, что бой Усик – Чисора был на грани срыва. Об этом спустя три недели после поединка рассказал украинский боксер. Причиной была травма локтя, полученная Усиком в тренировочном лагере. Но Александра сумели "починить", и тот бой в Лондоне он завершил в свою пользу.

Смотрите, как Чисора и Усик ели в раздевалке после боя

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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бой боксеры соперник Александр Усик супертяжелый вес Эдди Хирн Даниэль Дюбуа
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