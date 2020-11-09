Скандальный украинский боксер назвал Байдена "спонсором войны на Майдане"

Также Иван Редкач обвинил нового президента США в увольнении судьи

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) продолжает делать провокационные заявления. На этот раз Редкач прокомментировал победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Ранее на выигрыш Байдена украинский боксер отреагировал матерным видео.

"Уже 2 дня на улице праздник, празднуют победу Байдена?! Почему люди так счастливы этому президенту? Он же был спонсором войны на Майдане у нас в Украине, уволил судью нашего тоже", – написал Редкач.

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А потом немного подправил свой пост в Facebook:

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Напомним, за 46-го президента США Джо Байдена отдали голоса 74,8 млн американцев, что является абсолютным рекордом для страны. Также 77-летний демократ Байден стал старейшим впервые избранным президентом США.

Ранее Оксана Баюл, боясь победы Байдена, запаслась туалетной бумагой. Знаменитая фигуристка из Украины, проживающая в Лас-Вегасе, почему-то приготовилась к "возвращению в социализм".

Смотрите, кто же такой Джо Байден

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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