Победа Байдена: украинский боксер отреагировал матерным видео

Иван Редкач уверен, что праздновать победу над Трампом его сопернику-демократу пока рано

Скандальный украинский боксер Иван Редкач, проживающий в США, на сообщение о победе Джо Байдена на выборах президента США отреагировал матерным видео.

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Редкач опубликовал архивное видео Трампа c ребенком на руках – мальчик на сцене говорит в микрофон "Привет, ублюдки!", чем срывает овации взрослых.

"У Трампа есть план Б", – подписал это видео Редкач, намекая, что так просто Дональд победу Байдену не отдаст

При этом подписчики Редкача под постом боксера принялись шутить. "У Трампа есть план Б?" – "План Б – это купить билет в Ростов".

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Напомним, за 46-го президента США Джо Байдена отдали голоса 74,8 млн американцев, что является абсолютным рекордом для страны. Также 77-летний демократ Байден стал старейшим впервые избранным президентом США.

При этом Дональд Трамп после того, как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не окончены", он намерен оспаривать их результаты в суде.

Отметим, что ранее Трамп не раз заявлял о нарушениях на президентских выборах. Однако на данный момент федеральная комиссия США не получила доказательств фальсификаций.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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