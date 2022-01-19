Секреты Усика пригрозили слить в Латвии

Латвиец Майрис Бриедис, ставший самым сложным соперником в профи-карьере Александра Усика, согласен выдать секреты украинца Энтони Джошуа

Бриедис готов помочь Джошуа справиться с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Помощником Энтони Джошуа в весеннем реванше с Александром Усиком, которому британец проиграл по всем статьям в сентябре, может стать Майрис Бриедис.

Латвийский чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе уверен, что может поделиться с Эй-Джеем ценной информацией об украинце.

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"Что бы я сказал Энтони Джошуа? Это секретная информация. Но Энтони посчитал бы ее очень полезной. Это большой секрет. Если мы встретимся, то можем поговорить об этом. Я предлагаю Джошуа вместе с командой приехать и потренироваться со мной", – сказал Майрис Бриедис каналу Intu Boxing.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, что в 2018-м Бриедис едва не одолел Усика в крузервейте. Перед оглашением результата тогда в Риге зрители в зале замерли. Да и никто из боксеров не был уверен в своей победе, хотя оба подняли кулаки вверх после гонга. Решением судей минимальная виктория досталась в том поединке Усику – 115:113, 115:113, 114:114.

Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters

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Смотрите, как Усик с трудом одолел Бриедиса в 2018-м