Виталий или Владимир? Усик сделал выбор между братьями Кличко

Обладатель чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что потерял много денег из-за своей позиции.
А потом назвал лучшего боксера в парах – Владимир Кличко и Виталий Кличко, Мохаммед Али и Майк Тайсон.
"Мохаммед Али и Виталий", – дал короткий ответ Усик в интервью Маше Ефросининой.
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Ранее мы рассказывали, как Александр Усик отмечал свой день рождения. 17 января боксеру исполнилось 35 лет. Кстати, родился Усик в один день с Али.
По случаю праздника Усик дал волю эмоциям и спел песню Верки Сердючки.
January 18, 2022
Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы украинец во второй половине года рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
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