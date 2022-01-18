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Нокаутируй меня! Жертва Усика заплатит 20 миллионов за поражение

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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18 января, 13:47
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Бриедис, в 2018-м проигравший Александру Усику, обещает 20 миллионов долларов блогеру Джейку Полу, если тот нокаутирует Майриса
Бриедис, Усик и Пол
Бриедис, Усик и Пол / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис, безуспешно пытавшийся вызвать на бой с собой Канело и Александра Усика, переключился на скандального блогера Джейка Пола.

Бриедис пообещал американцу 10 млн долларов, если тот у него просто выиграет, и вдвое больше – если нокаутирует.

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"Я бы хотел предложить Полу настоящий бой против чемпиона мира по боксу. Я бы поставил на кон свой пояс. Что может быть лучше для любого настоящего бойца или боксера? Приди и попытайся забрать титул. Если у тебя получится, ты также заработаешь 10 миллионов долларов или даже 20 миллионов, если еще и нокаутируешь меня. Я думаю, это потрясающее предложение для него", – сказал 37-летний Бриедис каналу Intu Boxing.

"Да, я предлагаю ему 20 миллионов долларов, если он меня нокаутирует. Я общался со своими спонсорами, они согласились с моим предложением для Пола", – добавил Бриедис.

Отметим, что в 2018-м Бриедис едва не одолел Усика в крузервейте. Украинец выиграл тот бой в Риге с минимальным преимуществом – 115:113, 115:113, 114:114.

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Это был самый сложный поединок в профи-карьере Усика, минувшей осенью ставшего чемпионом мира в супертяжах.

Александр Усик – Майрис Бриедис
Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters

Что касается потенциального соперника Бриедиса Джейка Пола, то в декабре американец нокаутировал звезду смешанных единоборств Тайрона Вудли в бою по правилам бокса. Правда, по мнению хейтера Усика Ивана Редкача, это был договорняк.

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Джейку Полу пора выходить на ринг против профессиональных боксеров
Джейку Полу пора выходить на ринг против профессиональных боксеров / Фото: Getty Images

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