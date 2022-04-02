Сборище убогих. Жена Усика высмеяла российскую армию мародеров

Екатерина Усик прокомментировала мародерство российских оккупантов

Армия "освободителей" на практике оказалась сборищем мародеров / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня, Instagram

Вторжение РФ в Украину развеяло миф о непобедимости второй армии мира. На практике российские солдаты оказались обыкновенными преступниками и мародерами.

Рашисты грабят не только магазины на оккупированных территориях, но и и частные квартиры и дома. Орки воруют буквально все: ковры, холодильники, стиральные машины, белье.

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Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика – Екатерина в сториз своего Instagram высмеяла убогость российских "освободителей" и звезд эстрады из Мордора.

"У нас и правда каждый второй житель Ирпеня, Бучи и Ворзеля жили лучше, чем Ольга Бузова. Звезда с 20 млн подписчиков живет в убогой квартире, что уже говорить об остальных! Понятно им блендер Sneg пздц шок!", – написала жена Усика.

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Ранее мы сообщали, что Александр Усик и его семья стали жертвами оккупации российскими захватчиками. Имущество украинского боксера превратили во вспаханный огород, о чем рассказала жена Екатерина.