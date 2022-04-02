Шизофреник и больной человек! Усик поставил диагноз войнолюбам

Украинский боксер резко высказался о людях, которые поддерживают военные конфликт

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик и его семья стали жертвами оккупации российскими захватчиками. Имущество украинского боксера превратили в вспаханный огород, о чем рассказала жена Екатерина.

Дом Усика после оккупации российскими военными / Фото: Instagram usykkate1

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Сейчас семья Усика находится в безопасном месте в Праге, куда выехали, чтобы Александр начал подготовку к следующему бою.

Усик – в магазин, жена – на митинг / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное вторжение заставило чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе взять в руки автомат и защищать столицу Украины в рядах теробороны. Но спустя некоторое время Усик решил таки покинуть Украину. Он считает, что продолжением своей профессиональной карьеры может принести стране больше, чем с оружием в руках.

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Украинский боксер стал целью номер один для зарубежных СМИ, поэтому мир узнает правду от авторитетного спортсмена. В интервью чешскому profiboxing.cz, Усик рассказал о своем отношении к войне и людям, которые ее поддерживают, в частности к главному агрессору:

Я воспитан в православной вере, которая учит нас не судить других. Но тот, кто поддерживает войну, для меня шизофреник, больной человек. Я взял в руки оружие, но это не значит, что я его использую. С помощью спорта я могу лучше распространять наши мысли, послания миру. Бой с Джошуа будет для меня исключительным в этом плане. Я бы ничего не сказал Путину. Мне он безразличен, нечего ему сказать.

Александр Усик очень сильно переживает за свой народ. Его стихотворение, написанное несколько лет назад, тому яркое подтверждение.