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Российский друг братьев Кличко дал совет Ломаченко на бой с Накатани

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 июня, 13:23
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Журналист Александр Беленький признает поражение украинца от Теофимо Лопеса и теперь ждет от бывшего чемпиона уверенной победы над японцем
Василий Ломаченко против Масаеси Накатани
Василий Ломаченко против Масаеси Накатани / Фото: Instagram

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Лас-Вегасе пройдет боксерское шоу, в главном бою которого Василий Ломаченко будет биться с Масаеси Накатани. Примечательно, что на этот раз на кону не будет стоять ни один чемпионский пояс. В пятницу состоялась церемония взвешивания, и Ломаченко оказался тяжелее Накатани.

Свое мнение о грядущем противостоянии в соцсетях высказал авторитетный российский эксперт, давний друг Виталия и Владимира Кличко Александр Беленький:

"В боксе всегда находится парень, который считает, что ему доступно то, что недоступно другим. Как и в этот раз. Накатани тоже дрался с Лопесом, и тоже проиграл ему. По очкам уступил больше, но кто из нас помнит очки?

Противник он – очень неудобный. Очень рослый для легкого веса – 182 см, и какой-то по-хорошему (так тоже бывает) нескладный. Что нужно Ломаченко? Очень просто на словах. Ему нужно избить Накатани. Лучше нокаутом, что вряд ли получится, но сойдет и в одну калитку. Чтобы он искал пятый угол и так его и не нашел. Тогда будет возможность доказать публике, что он еще есть и представляет опасность для кого угодно, в том числе и для Лопеса. То есть, побить Накатани более убедительно, чем это сделал Лопес.

Конечно, задача не из легких. Может быть, это самый тяжелый бой после Лопеса из всех, что были у Ломаченко. Даже более трудный, чем встреча с Орландо Салидо в начале его профессиональной карьеры".

Тем временем Усик нарисовал Ломаченко в матрице.

Смотрите, как проходило взвешивание бойцов в Лас-Вегасе:

Напомним, российский боксер стал на защиту Ломаченко из-за обвинений в Украине: "Это дичь".

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