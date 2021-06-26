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Усик нарисовал Ломаченко в матрице и узнал дату боя с Джошуа

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 июня, 11:12
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Украинский боксер-супертяж оригинально поддерживает кума-коллегу и потихоньку готовится к чемпионскому поединку с британцем в конце сентября
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

Уже ближайшей ночью Василий Ломаченко вернется на ринг после поражения Теофимо Лопесу. Его соперником в Лас-Вегасе будет японец Масаеси Накатани. Накануне соперник прошли церемонию взвешивания, и Ломаченко оказался тяжелее Накатани, хотя соперник выше его ростом – 182 см против 170 см.

Не мог не уделить внимание старому другу и Александр Усик. В последние дни он не раз уже вспоминал о поединке кума. Накануне Усик поддержал Ломаченко с поля для гольфа и с вертолета. Минувшей ночью Александр на своей страничке в Instagram поместил коллегу в матрицу, подписав: "Лома. Перезагрузка". Как известно, Василий является поклонником культового фильма.

Тем временем британский промоутер Эдди Хирн уже официально назвал дату боя Усика и Джошуа. Как и ожидалось, встреча пройдет в конце сентября – 25-го числа. Для того, чтобы завершить переговоры и объявил о подписанном контракте, осталось согласовать несколько деталей.

Читайте также:российский боксер стал на защиту Ломаченко из-за обвинений в Украине: "Это дичь".

Вспомним, как ранее Александр тренировался в Англии:

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