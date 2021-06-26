Російський друг братів Кличків дав пораду Ломаченку на бій з Накатані

Журналіст Олександр Бєлєнький визнає поразку українця від Теофімо Лопеса і тепер чекає від колишнього чемпіона впевненої перемоги над японцем

Василь Ломаченко проти Масаесі Накатані / Фото: Instagram

У ніч на неділю за київським часом в Лас-Вегасі пройде боксерське шоу, в головному бою якого Василь Ломаченко битиметься з Масаесі Накатані. Примітно, що на цей раз на кону не буде стояти жоден чемпіонський пояс. У п'ятницю відбулася церемонія зважування, і Ломаченко виявився важчим за Накатані.

Свою думку про майбутнє протистояння в соцмережах висловив авторитетний російський експерт, давній друг Віталія та Володимира Кличків Олександр Бєлєнький:

"У боксі завжди знаходиться хлопець, який вважає, що йому до снаги те, що недоступно іншим. Як і в цей раз. Накатані теж бився з Лопесом, і теж програв йому. За очками поступився більше, але хто з нас пам'ятає очки? Противник він – дуже незручний. Дуже високий для легкої ваги – 182 см, і якийсь по-хорошому (так теж буває) нескладний. Що потрібно Ломаченкові? Дуже просто на словах. Йому потрібно побити Накатані. Краще нокаутом, що навряд чи вийде, але зійде і в одну хвіртку. Щоб він шукав п'ятий кут і так його і не знайшов. Тоді буде можливість довести публіці, що він ще є і становить небезпеку для кого завгодно, в тому числі і для Лопеса. Тобто, побити Накатані більш переконливо, ніж це зробив Лопес. Звичайно, завдання не з легких. Може бути, це найважчий бій після Лопеса з усіх, що були у Ломаченка. Навіть важчий, ніж зустріч із Орландо Салідо на початку його професійної кар'єри".

Тим часом Усик намалював Ломаченка в матриці.

Дивіться, як проходило зважування бійців в Лас-Вегасі:

Нагадаємо, російський боксер став на захист Ломаченко через звинувачення в Україні: "Це дичину".