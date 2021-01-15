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Промоутер Ломаченко хочет переманить Усика у братьев Кличко и Хирна

15 января, 12:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

88-летний американец Боб Арум высказал желание поработать с украинским супертяжем

Пока Александр Усик ожидает вариантов об организации своего следующего боя, промоутеры пытаются заполучить украинского боксера в свои ряды. Сейчас 33-летний супертяжеловес связан контрактом с компанией братьев Кличко – K2 Promotions, однако, ей он "должен" всего один поединок. Кроме того, британец Эдди Хирн является сопромоутером крымчанина по возможной организации "файта" с чемпионом Энтони Джошуа. Теперь же заключить с ним контракт захотел и знаменитый Боб Арум. Недавно промоутер Ломаченко нарисовал украинцу перспективы на 2021 год.

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О своих пожеланиях Арум рассказал в комментарии Barbershop Conversations:

"У Усика заканчивается контракт с Matchroom Boxing. Единственное соглашение, по которому он еще может работать с Эдди Хирном, – бой с Энтони Джошуа. Если он вообще организуется. В любом другом случае он свободен от обязательств.

Его менеджер – Эгис Климас, как и Василия Ломаченко, и многих других боксеров, которые бьются у меня. Я бы очень хотел, чтобы Усик стал частью моей группы".

Пока что все идет к тому, что Джошуа и Фьюри будут биться в объединительном бою. Усик же или согласится на солидные отступные, чтобы дать им право оспаривать пояс WBO, или же проведет поединок за этот титул с кем-то из других претендентов. Выйти в ринг Александр хотел бы в апреле.

Читайте также: люди с Востока говорили об организации реванша Ломаченко и Лопеса.

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