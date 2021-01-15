Промоутер Ломаченка хоче переманити Усика у братів Кличко і Гірна

Поки Олександр Усик очікує варіантів про організацію свого наступного бою, промоутери намагаються залучити українського боксера в свої лави. Зараз 33-річний боксер надважкої ваги пов'язаний контрактом з компанією братів Кличків – K2 Promotions, однак, їй він "винен" всього один поєдинок. Крім того, британець Едді Гірн є сопромоутером кримчанина з можливої організації "файту" з чемпіоном Ентоні Джошуа. Тепер же укласти з ним контракт захотів і знаменитий Боб Арум. Нещодавно промоутер Ломаченка намалював українцю перспективи на 2021 рік.

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Про свої побажання Арум розповів в коментарі Barbershop Conversations:

"У Усика закінчується контракт з Matchroom Boxing. Єдина угода, за якою він ще може працювати з Едді Гірном, – бій з Ентоні Джошуа. Якщо він взагалі організують. У будь-якому іншому випадку він вільний від зобов'язань. Його менеджер – Егіс Клімас, як і Василя Ломаченка, і багатьох інших боксерів, які б'ються в мене. Я б дуже хотів, щоб Усик став частиною моєї групи".

Поки що все йде до того, що Джошуа і Ф'юрі битимуться в об'єднавчому бою. Усик ж або погодиться на солідні відступні, щоб дати їм право оскаржувати пояс WBO, або ж проведе поєдинок за цей титул з кимось із інших претендентів. Вийти в ринг Олександр хотів би в квітні.

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Відео: Instagram

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