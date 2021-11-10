Пока вы мерзнете, Кличко сделал селфи на пляже

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отдыхает на берегу Тихого океана в Калифорнии

Владимир Кличко греется в США

В Украину приближается зима. Температура постепенно опускается ниже нуля. На улице зябко и противно. И так хочется хоть на чуть-чуть вернуться в теплое лето. Такое смог себе позволить Владимир Кличко.

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Легендарный боксер запостил в Instagram фото с берега Тихого океана. Кличко сделал селфи в городе Санта-Моника, который расположен на западе округа Лос-Анджелес.

Что там делает Кличко не известно. Боксер кроме хештегов никак не подписал снимок. Ранее Владимир опубликовал фото из Калифорнии, звездность которого просто зашкаливает.

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Владимир Кличко – чемпион мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), WBA (2011-2015).

Является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в супертяжелом весе – 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

Был чемпионом мира на протяжении 12 лет – это тоже рекорд.

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Провел 69 боев – 64 победы (54 нокаутом) и 5 поражений.

Кличко как-то признался, что мечтает побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в 45 лет. Украинцу сейчас как раз 45!