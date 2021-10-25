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"Я думаю о вас довольно часто": Кличко трогательно обратился к умершему тренеру

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 октября, 23:35
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Легендарный боксер вспомнил своего знаменитого наставника Эмануэля Стюарда, который умер девять лет назад
Владимир Кличко и Эмануэль Стюард в 2012 году
Владимир Кличко и Эмануэль Стюард в 2012 году / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в годовщину смерти своего тренера Эмануэля Стюарда, написал трогательный пост в соцсетях.

"Я думаю о вас довольно часто. Поминаю вас в день, когда вас не стало. Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что вы были моим наставником и поощряли мою любовь к этому замечательному виду спорта – боксу", – оставил сообщение в Instagram Кличко.

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Стюард стал тренером Кличко в тяжелый период для Владимира, когда после череды неудачных поединков он едва не завершил карьеру.

Под руководством американца Кличко-младший вышел на новый уровень, став доминировать в супертяжелом весе. Остановить победный ход украинца смог только Тайсон Фьюри в 2015 году.

В октябре 2012 года Стюард скончался после продолжительной борьбы с раком. За свою карьеру он поработал с такими боксерами как Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, Оскар де ла Хойя.

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