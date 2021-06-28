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Подгон Басте от Ломаченко и Усика: скандальный рэпер приоделся у боксеров

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 22:20
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После концерта в Одессе российский рэпер, которому три года было запрещено въезжать в Украину, похвастался футболкой и бейсболкой от бойцов
Василий Ломаченко и Александр Усик приодели Басту
Василий Ломаченко и Александр Усик приодели Басту / Фото: Instagram

Скандальный российский рэпер Баста, который как раз приехал с концертами в Украину, опубликовал фото в футболке и бейсболке с логотипом Lomus – бренд, который запустили известные украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик. Они и сделали исполнителю такой подарок. Накануне Баста выступил в Одессе после протестов в Киеве.

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"Спасибо за подгон", – подписал фото в Instagram Баста и отметил в подписи Ломаченко и Усика. "С уважением, Василий Михайлович", – ответил рэперу Лома.

Российский рэпер Баста (по паспорту Василий Вакуленко) ранее выступал в оккупированном Крыму, поэтому последние несколько лет не мог приехать с концертами в Украину. Но в 2020 году Вакуленко отменили запрет на въезд в Украину. Ведь по закону, если лицо за три года запрета на въезд в Украину ни разу больше не посещало оккупированный Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

Первый концерт Басты в Киеве состоялся 25 июня. Второй – на следующий день, 26 июня. Оба раза возле клуба, где выступал артист, собирались активисты с плакатами с надписями "Баста – русня" и "Баста – путинская шестерка".

Василий Ломаченко в ночь на 27 июня в США уничтожил японского боксера Масаеси Накатани. А Усик на эмоциях позвонил куму Ломаченко в США после победы.

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