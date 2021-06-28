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Підгін Басті від Ломаченка і Усика: скандальний репер одягнувся у боксерів

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 22:20
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Після концерту в Одесі російський репер, якому три роки було заборонено в'їжджати в Україну, похвалився футболкою і бейсболкою від бійців
Василь Ломаченко та Олександр Усик одягнули Басту
Василь Ломаченко та Олександр Усик одягнули Басту / Фото: Instagram

Скандальний російський репер Баста, який якраз приїхав з концертами в Україну, опублікував фото в футболці і бейсболці з логотипом Lomus – бренд, який запустили відомі українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик. Вони і зробили виконавцю такий подарунок. Напередодні Баста виступив в Одесі після протестів в Києві.

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"Спасибі за підгін", – підписав фото в Instagram Баста і відмітив у підписі Ломаченка і Усика. "З повагою, Василю Михайловичу", – відповів реперу Лома.

Російський репер Баста (по паспорту Василь Вакуленко) раніше виступав в окупованому Криму, тому останні кілька років не міг приїхати з концертами в Україну. Але у 2020 році Вакуленко скасували заборону на в'їзд в Україну. Адже за законом, якщо особа за три роки заборони на в'їзд в Україну жодного разу більше не відвідувало окупований Крим, то санкцію автоматично анулюють.

Перший концерт Басти в Києві відбувся 25 червня. Другий – наступного дня, 26 червня. Обидва рази біля клубу, де виступав артист, збиралися активісти з плакатами з написами "Баста – Русня" і "Баста – путінська шістка".

Василь Ломаченко в ніч на 27 червня в США знищив японського боксера Масайосі Накатані. А Усик на емоціях подзвонив куму Ломаченку в США після перемоги.

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