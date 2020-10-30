Побелевший "дельфин" Чисора тяжелее Усика на 17 кг: Дерек зажигал на взвешивании

Уже завтра, 31 октября, украинский боксер Александр Усик проведет свой второй в супертяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион крузервейта выйдет в Лондоне против опытного британца Дерека Чисоры по прозвищу "Война". А сегодня прошли официальную процедуру взвешивания, на которой англичанин решил напугать соперника. Напомним, что накануне Усик выиграл дуэль взглядов у Чисоры.

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За день до поединка Усик показал на весах 98,4 кг – на килограмм тяжелее, чем во время своего дебюта в Королевском дивизионе. Дерек оказался тяжелее украинца почти на 17 кг – 115,9 кг. Кстати, накануне Хэллоуина он пришел на взвешивание в белом гриме на лице и теле, но с черными глазами и нарисованным ртом и надписью "Война" не груди.

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Одним образ Чисоры напомнил страшное привидение, другим – воина какого-то дикого племени. Пользователи соцсетей сравнили его с человеком-дельфином. Но никого он особо не испугал. Наоборот – насмешил.

Ранее также мы писали, что менеджер Чисоры назвал главный недостаток Усика.

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Смотрите, как Усик тренировался перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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