Менеджер Чисоры назвал главный недостаток Усика: "Пусть он хоть ногами жонглирует"

Завтра вечером Александр Усик проведет второй бой в супертяжелом дивизионе – с британцем Дереком Чисорой. Бойцы уже готовы к выходу на ринг и завершают последние приготовления. Вчера они приняли участие в пресс-конференции, а Ярмоленко подарил Усику футболку своего клуба.

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Однако команды соперников порой еще пытаются уколоть друг друга. В частности, бывший боксер, а ныне менеджер Дэвид Хэй довольно скептически относится к возможностям украинца, о чем рассказал TalkSport:

"Усик может делать все что угодно, даже жонглировать ногами. Он умеет делать все эти безумные вещи, которые не повторит большинство других бойцов. Но, я думаю, ему не хватает одиночного нокаутирующего удара, чтобы одолеть крупного соперника. Когда я поднялся в супертяжелый вес и дрался с Николаем Валуевым, он был на 45 кг тяжелее меня. Мне необходимо было так мощно быть в челюсть, чтобы заставить его уважать меня и отогнать подальше. Сомневаюсь, что у Усика есть такая ударная мощь и одиночный удар, способный отогнать Чисору. В свое время я не смог сделать это с Дереком, а ведь я бил намного тяжелее, чем Усик".

Накануне Усик выиграл дуэль взглядов у Чисоры, а затем его обнял.

Смотрите, как Александр жонглировал монетами:

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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