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Усик пообещал британским журналистам стать чемпионом мира. И не по одной версии (видео)

30 октября, 14:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер собирается сокрушить Дерека Чисору и Энтони Джошуа

Александр Усик и его завтрашний соперник, британец Дерек Чисора, делают последние заявления накануне выхода на ринг. Например, менеджер Чисоры назвал главный недостаток Усика. 33-летний же украинский боксер категорично сказал, что в ближайшее время собирается стать чемпионом мира.

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Напомним, крымчанин проводит всего второй поединок в супертяжелом дивизионе, но это его не смущает. В интервью Sky Sports Усик пообещал стать чемпионом в следующем году, причем, даже не по одной версии, добавив: "Я к этому иду".

Также Александр ответил на несколько блиц-вопросов. В частности, назвал чемпиона мира по трем версиям, британца Энтони Джошуа, своим следующим поясом. Также он признался в любви к британским фанатам бокса.

Поединок с Чисорой запланирован на поздний вечер субботы. В нем соперники определят обязательного претендента на титульный бой по версии WBO. Накануне Ярмоленко подарил Усику футболку своего клуба. Смотрите, как недавно Александру подарили щенка овчарки:

Усику подарили щенка овчарки Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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