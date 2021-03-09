Пистолет, пустая бутылка вина и свечи: легенда бокса напугал своим фото

Деонтей Уайлдер рассказал, что у него куча проблем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер опубликовал неоднозначный пост в Instagram. На столе у боксера пустая бутылка вина, часы, пистолет, свечи, украшения.

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"Пусть мир скажет, что жизнь – это не просто. 99 проблем, но король все еще богат", – подписал изображения в Instagram 35-летний боксер.

Фаны всполошились, увидев пистолет и вино, а также сообщение о куче проблем. Не задумал ли боксер покончить с собой?

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Напомним, что Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге в феврале прошлого года и уступил свой титул WBC в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри.

Уайлдер пытался оправдать свое досрочное поражение от Фьюри разными причинами. Он должен был встретиться с британцем в матче-реванше, но бой так не был организован, и Фьюри отказался от него из-за окончания срока действия контракта. Уайлдер заявлял, что намерен вернуться на ринг в начале этого года, но пока ничего о его следующем бое неизвестно.

35-летний Деонтей на профи-ринге провел 44 боя – 42 победы (41 нокаутом), 1 ничья, 1 поражение.

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