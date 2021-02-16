Дональд Трамп испортил Уайлдера: "Думает, что можно врать и говорить абсурдные вещи"

После поражения от Тайсона Фьюри и потери чемпионского титула WBC американец Деонтей Уайлдер наговорил много вызывающих вещей. Боксер заявил, что перед боем в его воду что-то подмешали, и Уайлдер не контролировал тело. Также во всех смертных грехах он обвинял бывшего тренера, который выбросил на ринг белое полотенце.

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Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

Известный промоутер Боб Арум считает, что в скандальных высказываниях Деонтея виноват бывший президент США Дональд Трамп: "Уайлдера испортил бывший президент США Дональд Трамп, который считает, что можно врать или говорить абсурдные вещи, и думать, что некоторые в это поверят".

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"В случае с Трампом, люди поверили и штурмовали столицу. А в случае с Уайлдером, он абсолютно безответственно говорит о том, что говорит. В его действиях нет никакого смысла. Уайлдер – просто еще один "трампианец", – цитирует Арума talkSPORT.

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Деонтей Уайлдер / Фото: Instagram

Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом. А в октябре 2020 стало известно, что третий бой Фьюри – Уайлдер не состоится.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри взвешивались перед реваншем

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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