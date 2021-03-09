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Пістолет, порожня пляшка вина і свічки: легенда боксу налякав своїм фото

9 березня, 12:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Деонтей Уайлдер розповів, що у нього купа проблем

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер опублікував неоднозначний пост в Instagram. На столі у боксера порожня пляшка вина, годинник, пістолет, свічки, прикраси.

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"Нехай світ скаже, що життя – це не просто. 99 проблем, але король все ще багатий" , – підписав зображення в Instagram 35-річний боксер.

Фани сполошилися, побачивши пістолет і вино, а також повідомлення про купу проблем. Чи не задумав боксер накласти на себе руки?

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Нагадаємо, що Уайлдер зазнав першої поразки на професійному рингу в лютому минулого року і поступився своїм титулом WBC в суперважкій вазі британцеві Тайсону Ф'юрі.

Уайлдер намагався виправдати свою дострокову поразку від Ф'юрірізними причинами. Він повинен був зустрітися з британцем в матчі-реванші, але бій так і не був організований, і Ф'юрі відмовився від нього через закінчення терміну дії контракту. Уайлдер заявляв, що має намір повернутися на ринг на початку цього року, але поки нічого про його наступний бій невідомо.

35-річний Деонтей на профі-рингу провів 44 бої – 42 перемоги (41 нокаутом), 1 нічия, 1 поразка.

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бокс боксер Деонтей Уайлдер

Джерело: AllBoxing

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