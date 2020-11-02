"В воду что-то подмешали, я не контролировал тело": почему Уайлдер проиграл Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассекретил очередную причину своего поражения Тайсону Фьюри. Теперь экс-владелец пояса WBC считает, что в феврале перед боем-реваншем с британским бойцом ему что-то подсыпали в воду. И это привело к поражению в том поединке. Планировали еще одну схватку боксеров, но в октябре стало известно, что третий бой Фьюри – Уайлдер не состоится. Тайсон нашел нового соперника.

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Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

"Когда я проводил разминку за 15 минут до боя, все было прекрасно. Я чувствовал себя отлично, пока не вышел в ринг. Затем произошла странная трансформация. Я пил воду, пытаясь сохранить водный баланс. И начал чувствовать себя странно. В мою воду что-то подмешали. Я будто принял мышечный релаксант или что-то в этом роде", — цитирует Деонтея Metro.

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Реклама Деонтей Уайлдер / Фото: Instagram

"Когда ты проигрываешь бой, то всегда пытаешься понять, что пошло не так. Некоторые вещи и атмосфера не выглядели правильными. Дело не в костюме, в мою воду что-то подмешали. У меня были другие ощущения. Я будто не контролировал свое тело, а мои ноги были слабыми", – отметил американец.

Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом. Летом веселый Тайсон Фьюри записал вызывающее послание Уайлдеру и уединился с женой.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри взвешивались перед реваншем

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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