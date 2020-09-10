Перспективного подопечного Флойда Мейвезера застрелили прямо на улице

Перспективный боксер Дэнни Гонсалес, подписавший в 2016 году контракт с промоутерской компанией Флойда Мейвезера, был застрелен 7 сентября в Морено-Вэлли, штат Калифорния. Около 9 часов вечера к 22-летнему боксеру подошел неизвестный и выстрелил прямо на улице, сообщает TMZ. Ранее мы писали, что молодого боксера убили во время перестрелки на улице в Англии. В полиции не исключают вариант, что нападение было неслучайным.

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Медики быстро прибыли на место стрельбы, но спасти спортсмена не удалось. Еще двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция пока не имеет подозреваемых и не рассматривает никаких мотивов.

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил трагическую новость во вторник, сказав: "Нам очень грустно сообщать о трагической смерти боксера и ТОП-проспекта Дэнни Гонсалеса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и молимся за семью Гонсалеса в это тяжелое время. Пусть Дэнни упокоится в вечном мире".

В аматорах Гонсалес имел впечатляющий рекорд 96-13. В 18 лет он подписал контракт с TMT Promotions Флойда Мейвезера и тогда легендарный американец тепло отзывался о своем подопечном: "Бывают случаи, когда вы понимаете, что только что нашли золото, и это один из них".

Дэнни успел провести три боя на профессиональном ринге, но затем в 2017-м году приостановил карьеру. Тем не менее, он намекал, что готовится вернуться на ринг.

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Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

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