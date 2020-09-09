Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину": Ломаченко о будущем бое с наглым "янки"

9 сентября, 12:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион мира из Одесской области готовится к объединительному поединку в Лас-Вегасе

Чуть более месяца остается до одного из самых ожидаемых боев года в мировом боксе. 17 октября в Лас-Вегасе сойдутся чемпионы мира в легком весе по разным версиям – украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес. Недавно 32-летний спортсмен из Белгорода-Днестровского прилетел для продолжения подготовки в США, а на днях Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача.

Реклама

По поводу конфликта с соотечественником Василий ничего не сообщил, но высказался сайту BoxingScene, что думает о своем будущем сопернике, который довольно много оскорблял украинца:

"Теофимо Лопес может говорить все, что хочет. Он очень хорошо умеет говорить. Он ничего еще не совершил, зато постоянно твердит мое имя в течение последних двух лет. Я – боец, моя цель – выиграть еще один титул чемпиона мира. Когда мы будем биться в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова. Я буду лучшим в ринге и четыре чемпионских пояса поедут со мной домой в Украину".

В новом документальном фильме Ломаченко рассказал о конфликте с отцом.

Смотрите, как Василий получил титул лучшего боксера 2019 года по версии WBO:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой бокс Лас-Вегас слова Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видео
Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видеоБокс
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церкви
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церквиБокс
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксеры
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксерыБокс
Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе моды
Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе модыБокс
Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-Анджелесе
Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-АнджелесеБокс
"Я прикончу его": украинцу Деревянченко угрожают расправой накануне чемпионского бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять