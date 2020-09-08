Ломаченко рассказал про конфликт с отцом и попытки тренироваться самостоятельно

17 октября в США состоится большой объединительный бой между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF американцем Теофимо Лопесом. Вчера боксеры наконец-то подписали контракт. В преддверии поединка в Украине вышел фильм про отца Василия "Папаченко". В одном из эпизодов Лома рассказал, почему некоторое время тренировался сам и какие были последствия.
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"Мне казалось, что я знаю больше, чем он. И на этом фоне у нас начались разногласия. То есть, он говорит одно, а я считаю, что это не так, думаю по-другому. Отец говорит: "Вопросов нет, ты все знаешь, тренируйся сам". Все. Но когда я начинал пытаться тренироваться сам, то понял, что я ничего не знаю – как нужно тренироваться, как выходить на пик формы", – признался Василий.
Ранее также были названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США . Согласно данных The Athletic, Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллионов до 3,25 миллиона.
Смотрите, как в свободное время дрифтует Ломаченко
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