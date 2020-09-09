Лучший боксер современности подал в суд на своего промоутера и требует у него 280 миллионов

Знаменитый мексиканский боксер Сауль Альварес судится с промоутерской компанией Golden Boy Promotions, ее владельцем Оскаром Де Ла Хойей и стриминговой компании DAZN. По мнению боксера, они специально саботировали организацию его боев, прикрываясь коронавирусом, в результате чего Альварес потерял 280 миллионов долларов, сообщает boxingscene.com.

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В 2018 году Альварес подписал пятилетний контракт с DAZN на сумму 365 миллионов долларов. Согласно договору, он должен был провести 11 боев, по два поединка ежегодно. Однако в последний раз он выходил на ринг еще в ноябре 2019-го, когда победил россиянина Сергея Ковалева. В дальнейшем пандемия коронавируса и проблемы с поиском соперников не позволили организовать бой Альваресу.

"Я номер один в мире в рейтинге pound-for-pound. Я не боюсь соперников на ринге, и я не собираюсь позволять неудачам моего телетранслятора или промоутеров удерживать меня вне ринга. Я подал иск, чтобы вернуться в бокс и устроить своим поклонникам шоу, которое они заслуживают", – заявил Альварес.

Ранее мы писали, что лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с Головкиным. А вот турок Авни Йылдырым без громкого имени и титула не очень интересен трансляторам поединка.

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