Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Организатора боя Усик – Чисора нашел в украинце таинственную черту

24 сентября, 19:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Эдди Хирн считает, что для успеха в мире бокса необязательно хорошо владеть английским

Ровно месяц и одна неделя остается до поединка супертяжеловесов Александра Усика и Дерека Чисоры. Пока что боксеры занимаются в своих лагерях и обмениваются посланиями через соцсети. На днях Чисора ответил Усику на троллинг веселой пародией. Тем временем, организатор "файта" Эдди Хирн делает рекламу бою, давая интервью.

Реклама

В одном из них промоутер обнародовал жесткое условие для боя Усик – Джошуа. Хирн предпочитает провести сначала встречу Джошуа с Фьюри, а потом вернуться к варианту с украинцем. Но все же отдает должное нашему соотечественнику и находит в нем "изюминку". В частности, в комментарии для своей компании Matchroom он заметил:

"Многие думают, что незнание английского языка мешает продавать бои боксеров. В качестве примера приводят казахстанца Геннадия Головкина. Мол, если бы он быстро выучил английский, то стал бы одним из самых узнаваемых бойцов в мире. Но знание языка – не самое главное в раскрутке боксеров.

Например, возможно, именно незнание английского придает Усику таинственность. У него есть характер, харизма, и даже без его интервью на английском видно, что он из себя представляет. Болельщики любят его – так же, как и Головкина, и Василия Ломаченко за боксерский талант, умения, а не за знание языков".

Читайте о том, что Чисора согласился на серьезное уменьшение гонорара.

Смотрите, как Чисора посылал Усику ответный привет на его троллинг:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

язык бой бокс Александр Усик Дерек Чисора таинство Эдди Хирн
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик устроил пляски возле особенной машины: видео
Усик устроил пляски возле особенной машины: видеоБокс
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)Бокс
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал ЧисоруБокс
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)Бокс
"Это скотство": Селезнев заступился за Усика в вопросе КрымаБокс
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять