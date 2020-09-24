Организатора боя Усик – Чисора нашел в украинце таинственную черту

Эдди Хирн считает, что для успеха в мире бокса необязательно хорошо владеть английским

Ровно месяц и одна неделя остается до поединка супертяжеловесов Александра Усика и Дерека Чисоры. Пока что боксеры занимаются в своих лагерях и обмениваются посланиями через соцсети. На днях Чисора ответил Усику на троллинг веселой пародией. Тем временем, организатор "файта" Эдди Хирн делает рекламу бою, давая интервью.

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В одном из них промоутер обнародовал жесткое условие для боя Усик – Джошуа. Хирн предпочитает провести сначала встречу Джошуа с Фьюри, а потом вернуться к варианту с украинцем. Но все же отдает должное нашему соотечественнику и находит в нем "изюминку". В частности, в комментарии для своей компании Matchroom он заметил:

"Многие думают, что незнание английского языка мешает продавать бои боксеров. В качестве примера приводят казахстанца Геннадия Головкина. Мол, если бы он быстро выучил английский, то стал бы одним из самых узнаваемых бойцов в мире. Но знание языка – не самое главное в раскрутке боксеров. Например, возможно, именно незнание английского придает Усику таинственность. У него есть характер, харизма, и даже без его интервью на английском видно, что он из себя представляет. Болельщики любят его – так же, как и Головкина, и Василия Ломаченко за боксерский талант, умения, а не за знание языков".

Читайте о том, что Чисора согласился на серьезное уменьшение гонорара.

Смотрите, как Чисора посылал Усику ответный привет на его троллинг:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

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