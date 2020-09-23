Чисора так хотел драться с Усиком, что согласился на серьезное уменьшение гонорара

Британский боец теперь получит вдвое меньше, чем оговаривалось в марте

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора согласился на серьезное уменьшение гонорара, только бы его поединок с украинцем Александром Усиком состоялся в запланированные сроки. По официальной информации бой Усик – Чисора пройдет 31 октября. Место схватки будет названо позже, хотя был расчет на Лондон. Напомним, что изначально боксеры должны были сразится еще 23 мая, но бой перенесли из-за пандемии коронавируса.

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После почти года простоя Чисора готов выйти в ринг за 1 млн фунтов. Хотя еще в марте гонорар 36-летнего британца был вдвое больше – 2 млн и процент отчислений от платной трансляции боя на территории Великобритании. Кстати, уже появилось "зверское" промо схватки Усик – Чисора.

Напомним, что в феврале 2012 года Чисора боксировал против другого украинца – Виталия Кличко. Тогда Дерек уступил по очкам, а на пресс-конференции подрался со своим соотечественником Девидом Хэем. На счету британца 32 победы в профи при 9 поражениях.

Реклама Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Sky Sports

Александр Усик, который устроил пляски рядом с особенной машиной, остается непобедимым на профессиональном ринге – 17 боев, 13 нокаутов и звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе. Однако в супертяжах это будет лишь второй выход олимпийского чемпиона Лондона-2012 после победы над малоизвестным Чаззом Уизерспуном.

Смотрите, как Усик тренируется перед боем с Чисорой

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

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