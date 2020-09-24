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Промоутер обнародовал жесткое условие для боя Усик – Джошуа

24 сентября, 14:55

Олег Люлька Олег Люлька

Чтобы этот поединок состоялся, должен получить травму Тайсон Фьюри

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что должно случиться для того, чтобы состоялся бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком, имеющим статус официального претендента на пояс по версии WBO, которым владеет британец.

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"Дело в том, что у Джошуа нет боя, которого он хочет больше, чем против Тайсона Фьюри. Энтони хочет быть супертяжем №1 в мире. Единственный способ определить, кто лучший супертяж, – бой Джошуа vs Фьюри. Но если Фьюри получит травму, или переговоры сорвутся, или по какой-то другой причине их бой не состоится, то Джошуа будет драться с Усиком, если тот победит Чисору", – сказал Эдди Хирн в интервью Boxing Social

Усик vs Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Ранее Усик признался, что дрался с Джошуа – во сне. И победил его. Иной прогноз на возможный бой Усик vs Джошуа – у букмекеров. Их котировки – 1.57 (60%) на 2.38 (40%) в пользу Энтони.

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Напомним, накануне была названа официальная дата боя Усик – Чисора. С британцем, плюнувшим в лицо Кличко, Александр подерется в последний день октября.

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бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Эдди Хирн

Источник: ua.tribuna.com

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