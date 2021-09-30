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Он не давал ей покоя! За Усиком и его женой в лифте подсматривал британский чемпион

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 сентября, 15:13
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Чемпион мира по версиям IBF и WBA из Белфаста Карл Фрэмптон рассказал о необычной встрече с Александром Усиком и его возлюбленной Екатериной в США
Усик восхитил Фрэмптона своим поведением с женой
Усик восхитил Фрэмптона своим поведением с женой / Фото: Getty Images

Восхищаясь победой Александра Усика над Энтони Джошуа, 34-летний британский боксер Карл Фрэмптон рассказал, при каких обстоятельствах он впервые повстречал украинца.

"Я видел Усика, когда Джошуа в 2019-м дрался с Энди Руисом в Нью-Йорке. Усик был в отеле, стоял там в лифте вместе со своей девушкой или женой. Он не давал ей покоя, танцевал вокруг нее, исполнял свои безумные танцы. Он был словно большой ребенок, который пытался над ней пошутить, и на нее это подействовало. Я считаю, что это было великолепно. Усик – отличный персонаж. Мне в нем нравится все", – признался BBC Sport Фрэмптон

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"Подвижность Усика, его боксерский IQ – это что-то захватывающее, – добавил Карл Фрэмптон. – Для меня они с Ломаченко – два лучших технаря в боксе на данный момент. В случае с Усиком этим все не ограничивается. Он еще и очень приятный парень. Забавно смотреть некоторые его интервью, где он говорит на ломаном английском, путает слова типа "I'm very feel" и так далее"

Отметим, что Александр Усик и Екатерина женаты уже 12 лет. У них трое детей – двое сыновей и дочка.

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Усик и его жена Екатерина
Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

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