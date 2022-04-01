Необъявленный флешмоб. Украинский непобежденный боксер организовал аукцион

Тарас Шелестюк присоединился к флешмобу спортсменов и выставил свой лот на аукцион для помощи стране

Шелестюк проводит аукцион / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram tarasshelestyuk

Украинские спортсмены жертвуют самым сокровенным, чтобы помочь своей стране в борьбе против оккупантов. Олимпийскую медаль торгует на аукционе Станислав Горуна. Эксклюзивные награды, экипировку выставляют на продажу все больше спортсменов не только из Украины. К необъявленному флешмобу присоединились и зарубежные профессионалы.

Тарас Шелестюк впервые в своей карьере не смог одержать победу / Фото: Twitter

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По примеру коллег-спортсменов пошел и Тарас Шелестюк. Украинский боксер выставил на аукцион сине-желтые шорты, в которых впервые завершил поединок на профи-ринге вничью. Все вырученные средства по окончанию аукциона будут переданы на помощь Украине.

Свой лот Тарас Шелестюк торгует на странице в Instagram. Стартовая цена – 3000 грн, каждый шаг – 1000 грн. Аукцион продлится до 7 апреля, после чего будет объявлен победитель.

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Шелестюк проводит аукцион / Фото: Instagram tarasshelestyuk

Ранее Тарас Шелестюк заявил, что военные преступления России на нашей территории – это геноцид украинского народа.