Нарды в трусах и ожидание "хавки": чем занимался Ломаченко в ночь перед главным боем в карьере

Украинский боксер показал, как настраивается на поединок за три чемпионских пояса

Рано утром в воскресенье по киевскому времени в Лас-Вегасе украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против американца Теофимо Лопеса. На кону боя будут стоить три чемпионских титула в легком весе – WBA, WBO и IBF.

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Тем не менее в лагере украинца никакой паники. В ночь перед ответственным поединком Василий спокойно играл в нарды с членом своей команды, сидя на стуле в трусах.

В это время его отец просматривал видео на ноутбуке, а другой член команды, снимавший все это на камеру, бегал вокруг в ожидании "хавки", как он сам выразился.

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Накануне состоялось взвешивание Ломаченко и Лопеса. Оба боксера впритык вписались в лимиты весовой категории и показали одинаковый вес.

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А после этого боксеры нарушили социальную дистанцию, когда сошлись в дуэли взглядов. Ломаченко ухмылялся в лицо сопернику, а тот продолжал угрожать ему.

Как Ломаченко сдавал тест на коронавирус перед боем:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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