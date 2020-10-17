Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Нарды в трусах и ожидание "хавки": чем занимался Ломаченко в ночь перед главным боем в карьере

17 октября, 12:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский боксер показал, как настраивается на поединок за три чемпионских пояса

Рано утром в воскресенье по киевскому времени в Лас-Вегасе украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против американца Теофимо Лопеса. На кону боя будут стоить три чемпионских титула в легком весе – WBA, WBO и IBF.

Реклама

Битва года! Почему нужно смотреть бой Ломаченко – Лопес

Тем не менее в лагере украинца никакой паники. В ночь перед ответственным поединком Василий спокойно играл в нарды с членом своей команды, сидя на стуле в трусах.

В это время его отец просматривал видео на ноутбуке, а другой член команды, снимавший все это на камеру, бегал вокруг в ожидании "хавки", как он сам выразился.

INSTAGRAM

Накануне состоялось взвешивание Ломаченко и Лопеса. Оба боксера впритык вписались в лимиты весовой категории и показали одинаковый вес.

Реклама

Читайте также: Леоненко о бое Ломаченко – Лопес: "Даже мои коты знают, что Вася его забьет"

А после этого боксеры нарушили социальную дистанцию, когда сошлись в дуэли взглядов. Ломаченко ухмылялся в лицо сопернику, а тот продолжал угрожать ему.

Как Ломаченко сдавал тест на коронавирус перед боем:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)Бокс
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)Бокс
Опытный
Опытный "Тигр" Бурсак растерзал своего соперника под КиевомБокс
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до боя
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до бояБокс
Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)
Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять