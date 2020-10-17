Нарды в трусах и ожидание "хавки": чем занимался Ломаченко в ночь перед главным боем в карьере

Рано утром в воскресенье по киевскому времени в Лас-Вегасе украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против американца Теофимо Лопеса. На кону боя будут стоить три чемпионских титула в легком весе – WBA, WBO и IBF.
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Тем не менее в лагере украинца никакой паники. В ночь перед ответственным поединком Василий спокойно играл в нарды с членом своей команды, сидя на стуле в трусах.
В это время его отец просматривал видео на ноутбуке, а другой член команды, снимавший все это на камеру, бегал вокруг в ожидании "хавки", как он сам выразился.
Накануне состоялось взвешивание Ломаченко и Лопеса. Оба боксера впритык вписались в лимиты весовой категории и показали одинаковый вес.
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А после этого боксеры нарушили социальную дистанцию, когда сошлись в дуэли взглядов. Ломаченко ухмылялся в лицо сопернику, а тот продолжал угрожать ему.
Как Ломаченко сдавал тест на коронавирус перед боем:
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