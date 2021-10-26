Mercedes-Benz за розовые волосы: Редкач разыгрывает автомобиль среди подписчиков

Правда, условия конкурса поставили в тупик его фолловеров – чтобы выиграть модный автомобиль, нужно покрасить голову в розовый цвет.
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"Кто покрасит голову в розовый цвет — есть шанс забрать эту машину. Желаю удачи, ребята", – подписал свой пост с дорогим подарком Редкач.
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В комментариях подписчики забросали Ивана вопросами о условиях конкурса.
- Конкретнее детали конкурса
- Так покрасить волосы или отметить 3друзей?)))) а то я уже красить начал, подстава)
- У меня нет волос
В одном из своих комментариев эпатажный боксер совсем загнал в тупик фолловеров: "хочешь забрать тачку отметь 3 друга".
Отметим, что Иван Редкач не впервые разыгрывает своих подписчиков. Недавно он опубликовал пост, якобы ему предложили сменить гражданство за 500 тысяч долларов. После чего написал, что любит Украину всем сердцем и считает лучшим президентом Виктора Федоровича Якубовича.
Также Редкач известен тем, что постоянно троллит команду Александра Усика за пророссийские взгляды и критикует Василия Ломаченко, с которым как-то даже сцепился в американской церкви.