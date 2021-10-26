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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Mercedes-Benz за розовые волосы: Редкач разыгрывает автомобиль среди подписчиков

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 октября, 21:15
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Эпатажный украинский боксер Иван Редкач объявил необычный конкурс для своих подписчиков, призом за который станет новенький Mercedes-Benz
Иван Редкач подарит Mercedes-Benz тому, кто выкрасит волосы в розовый цвет
Иван Редкач подарит Mercedes-Benz тому, кто выкрасит волосы в розовый цвет / Фото: Коллаж: Сегодня

Правда, условия конкурса поставили в тупик его фолловеров – чтобы выиграть модный автомобиль, нужно покрасить голову в розовый цвет.

Читайте также: Народ в Украине дикий. Я тоже хочу в Крым: Редкач заступился за Усика

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"Кто покрасит голову в розовый цвет — есть шанс забрать эту машину. Желаю удачи, ребята", – подписал свой пост с дорогим подарком Редкач.

В комментариях подписчики забросали Ивана вопросами о условиях конкурса.

  • Конкретнее детали конкурса
  • Так покрасить волосы или отметить 3друзей?)))) а то я уже красить начал, подстава)
  • У меня нет волос

В одном из своих комментариев эпатажный боксер совсем загнал в тупик фолловеров: "хочешь забрать тачку отметь 3 друга".

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Иван Редкач
Иван Редкач / Фото: Getty Images

Отметим, что Иван Редкач не впервые разыгрывает своих подписчиков. Недавно он опубликовал пост, якобы ему предложили сменить гражданство за 500 тысяч долларов. После чего написал, что любит Украину всем сердцем и считает лучшим президентом Виктора Федоровича Якубовича.

Иван Редкач
Иван Редкач / Фото: Instagram

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Также Редкач известен тем, что постоянно троллит команду Александра Усика за пророссийские взгляды и критикует Василия Ломаченко, с которым как-то даже сцепился в американской церкви.

Александр Усик и Иван Редкач
Александр Усик и Иван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

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