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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Полмиллиона за зраду! Скандальному украинскому боксеру предложили российское гражданство

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 сентября, 09:35
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35-летний Иван Редкач из Шостки, проживающий в Калифорнии, размышляет над получением паспорта РФ
Иван Редкач
Иван Редкач / Фото: Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач, постоянно троллящий Александра Усика за пророссийские взгляды и как-то сцепившийся в американской церкви с Василием Ломаченко, рассказал о предложении из РФ.

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"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов. Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", – написал скандальный боксер-полусредневес Редкач у себя в Instagram

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Отметим, что недавно Редкач настроил против себя украинцев, заявив: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".

"Когда говоришь плохие слова про нацию, подумай сначала, кто ты. Ты клоун и шут для агрессивной части населения, ты дешевая монета, проститут. Запомни и сиди тихо", – сказал тогда Редкачу один из его фолловеров

Иван Редкач назвал украинцев нищими
Иван Редкач назвал украинцев нищими / Фото: Instagram

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Напомним, скандалит Редкач и в ринге. Например, в прошлогоднем поединке против американца Дэнни Гарсии, в котором проиграл единогласным решением судей, Иван укусил соперника за шею.

"Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – заявил тогда Гарсия.

"Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил. Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его", – объяснял в соцсетях акт вампиризма сам Редкач

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