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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Mercedes-Benz за рожеве волосся: Редкач розігрує автомобіль серед підписників

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 жовтня, 21:15
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Епатажний український боксер Іван Редкач оголосив незвичайний конкурс для своїх підписників, призом за який стане новенький Mercedes-Benz
Іван Редкач подарує Mercedes-Benz тому, хто пофарбує волосся у рожевий колір
Іван Редкач подарує Mercedes-Benz тому, хто пофарбує волосся у рожевий колір / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоправда, умови конкурсу поставили в глухий кут його фоловерів – щоб виграти модний автомобіль, потрібно пофарбувати голову в рожевий колір.

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"Хто пофарбує голову в рожевий колір – є шанс забрати цю машину. Бажаю удачі, хлопці", – підписав свою публікацію з дорогим подарунком Редкач.

У коментарях підписники закидали Івана питаннями щодо умов конкурсу.

  • Конкретні деталі виграшу
  • Так пофарбувати волосся або відзначити 3друзів?)))) а то я вже фарбувати почав, підстава)
  • У мене немає волосся

В одному зі своїх коментарів епатажний боксер зовсім загнав у глухий кут фоловерів: "хочеш забрати тачку відміть 3 друзвів".

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Іван Редкач
Іван Редкач / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Іван Редкач не вперше розігрує своїх передплатників. Нещодавно він опублікував повідомлення, нібито йому запропонували змінити громадянство за 500 тисяч доларів. Після чого написав, що любить Україну всім серцем і вважає найкращим президентом Віктора Федоровича Якубовича.

Іван Редкач
Іван Редкач / Фото: Instagram

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Також Редкач відомий тим, що постійно тролить команду Олександра Усика за проросійські погляди та критикує Василя Ломаченка, з яким якось навіть зчепився в американській церкві.

Олександр Усик і Іван Редкач
Олександр Усик і Іван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

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