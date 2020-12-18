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"Мечтаю, чтобы Беринчик отомстил за Ломаченко": когда Денис проведет чемпионский бой

18 декабря, 14:37

Елена Павлова Елена Павлова

Сейчас украинец поднялся на третью позицию в рейтинге WBO

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о шансах Дениса Беринчика (14-0, 8 КО) провести поединок за чемпионский пояc, которым сейчас владеет Теофимо Лопес. Напомним, что Беринчик поднялся на третью позицию в рейтинге WBO. А мы давали прогноз известного диетолога, что через год Беринчик выиграет у Ломаченко.

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Красюк рассказал, что предпринималась попытка политически продвинуть вопрос организации поединка за звание обязательного претендента на титул.

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"Но есть четкая позиция WBO. Так как Лопес получает статус суперчемпиона, у него есть 18 месяцев до следующей обязательной защиты. Сейчас нет никакого смысла назначать обязательного претендента на такой длительный срок. Его определен за полгода до срока обязательной защиты", – цитирует промоутера Tribuna.com.

Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

"А за год все может поменяться. Лопес, вероятнее всего, будет драться с Камбососом – официальным претендентом по ветке IBF. Возможно, это будет в Австралии. Возможно, Комбосос победит. Возможно, Лопес перейдет в другой вес. Но направление не меняется – Беринчик будет драться за пояс чемпиона мира. Я мечтаю, чтобы Беринчик отомстил за Ломаченко", – сказал Красюк.

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Ранее Беринчик рассказал о нокауте румынского "Бомбардировщика".

Беринчик играет в теннис в Карпатах Видео: Instagram

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Василий Ломаченко промоутер Денис Беринчик Александр Красюк Теофимо Лопес Легкий вес
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