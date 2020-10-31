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Промоутер рассказал, как на Усике скажется поражение Ломаченко

31 октября, 17:52

Олег Люлька Олег Люлька

"Это был негативный фактор, - признает Красюк. - Усик был шокирован"

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о том, повлияет ли на украинского супертяжа в предстоящем бою с Дереком Чисорой недавнее поражение друга Усика Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса. Напомним, Ломаченко проиграл Лопесу, хотя был безоговорочным фаворитом боя. В аналогичном статусе сейчас и Усик – перед поединком с Чисорой. Усик – Чисора: онлайн боя

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Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало

"Я не могу сказать, как результат боя Ломаченко – Лопес повлиял на Усика. Это все в его голове. Они с Ломой очень близки. Конечно, Александр был разочарован результатом боя Василия. Возможно, даже шокирован. Но у Усика есть собственная жизнь и своя карьера. Так что ему нужно быть старательным в том, что он делает на ринге"

"Я не думаю, что поражение Ломаченко повлияет на стиль, выносливость или настрой Усика перед боем с Чисорой. Но в любом случае это был негативный фактор", – признал Александр Красюк в комментарии YouTube-каналу Boxing Social

Ломаченко и Усик

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

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Отметим, что, согласно котировкам букмекеров, с вероятностью в 80% сегодня в Лондоне победит Усик, шансы Чисоры оцениваются в 16%, вероятность ничьей – всего 4%.

Смотрите, как перед боем с Чисорой Усик сдавал тест на коронавирус

Усик, тест на коронавирус Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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Василий Ломаченко Александр Усик Александр Красюк

Источник: Fightnews

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